De espaldas a Valencia

Los seis meses de la dana, que se cumplieron el martes 29 de abril, están dando lugar a análisis de lo que ocurrió aquel fatídico ... día y de cómo ha evolucionado desde entonces el escenario político, social y económico. De las horas de la tragedia se ha escrito y se seguirá haciendo profusamente conforme avance la investigación judicial. Centrándose casi exclusivamente -como ha hecho la jueza de Catarroja- en la actuación de la Generalitat -marcada por la inexplicable ausencia de Carlos Mazón durante las horas críticas-, no así en la que llevó a cabo el Gobierno central tanto directamente como a través de organismos dependientes (la Confederación Hidrográfica del Júcar y Aemet). La situación política se ha visto convulsionada, como no podía ser de otra manera, por el terrible suceso, el mayor desastre natural registrado en España en el siglo XXI. El PP de Mazón, que hasta ese día tenía por delante un horizonte despejado, navega ahora por aguas turbulentas y con un presidente increpado cada vez que sale a la calle. Acoso que no le ha impedido, de momento, mantenerse en el cargo y tratar de recuperar su credibilidad con una actividad frenética que en las últimas horas le ha llevado a Nueva York, donde ha cerrado un acuerdo para traer a Valencia los famosos cuadros de Sorolla propiedad de la Hispanic Society. Por contra, Pedro Sánchez ha adoptado una estrategia muy diferente pero sin duda equivocada. Desde el día de los incidentes en Paiporta, cuando desapareció sin esperar a ver qué hacían los Reyes (que aguantaron el chaparrón de barro e insultos), no ha vuelto a aparecer por la zona afectada por la dana, dejando que el protagonismo del Gobierno lo asuma la delegada en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Sólo el tiempo dictaminará si la táctica le da resultado, desde el punto de vista electoral. Pero sin entrar en esas consideraciones partidistas, la nula sensibilidad que muestra hacia los valencianos resulta condenable. Muchos ciudadanos se sintieron desprotegidos en los días de la riada, tanto por parte de la Generalitat como del Gobierno. Y la reconstrucción es competencia de las dos administraciones, así como de la local. Situarse al margen, como mero espectador, tal vez con la esperanza de no quemarse o de impulsar la carrera de una de las personas de su confianza nos coloca ante un líder con nula empatía y sin capacidad de asumir las críticas. Un presidente del Gobierno de espaldas a Valencia.

