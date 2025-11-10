Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No es país para niños

Emilio Del Río

Emilio Del Río

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:40

Que los romanos tuvieran hijos. Era la gran preocupación de Augusto en el siglo I a.C. Después de casi un siglo de guerras civiles ... que habían desangrado a Roma, el problema no era solo político, sino demográfico. Roma había conquistado medio mundo, pero no podía repoblar el suyo. La natalidad descendía, los ciudadanos eran cada vez más viejos, y la sociedad carecía del vigor poblacional necesario para sostener su desarrollo. Así que Augusto se convirtió en ingeniero de familias: promulgó diversas leyes para premiar a quienes tenían hijos y castigar a quienes no. El matrimonio se volvió una obligación cívica, penalizó con impuestos más altos a los solteros, instituyó que quienes tuvieran al menos tres hijos recibieran privilegios, y aprobó que los casados sin hijos quedaran en desventaja legal, por ejemplo, podían heredar menos que otros. Recuerdo este auténtico plan de choque de Augusto a propósito de los alarmantes datos que tenemos en España. La tasa de fecundidad en España en 2024 está en 1.16 hijos por mujer, la más baja de la UE (junto a Malta), lejos del 1,46 de media de la UE y no digamos nada del 1,8 de Bulgaria (la patria del futbolista Stoichkov, de por ahí era también el famoso gladiador Espartaco).

