Sin móvil en la mesa

No aprenden el vicio en las escuelas, sino que lo llevan de sus casas». Marco Fabio Quintiliano, un escritor hispanorromano del siglo I d.C., ... escribe esta gran verdad en su obra 'Manual de comunicación'. El profesor de retórica reprochaba que las familias se desentendieran de la educación de sus hijos y se lo dejaran todo a la escuela.

Y ahora, ¡2000 años después, llega a la televisión 'Adolescence', una serie que, en vez de maquillar la adolescencia, la retrata tal como es: con todas sus contradicciones. Jóvenes que, entre dramas y redes sociales, intenta encontrar su lugar en un mundo en un entorno familiar y escolar que les deja solos ante las pantallas. Esta serie de 4 capítulos se centra en lo que pasa cuando nos desentendemos del poder de las pantallas y de los mundos peligrosos y tóxicos a los que acceden desde los móviles, sin salir de su habitación: porno, violencia verbal y desinformación, o cuentas de influencers que reflejan mundos irreales y vacíos de contenidos.

La serie, con escenas cargadas de tensión emocional, no cae en el sensacionalismo: muestra cómo los conflictos familiares, la presión social y el vacío afectivo afectan a estos adolescentes más allá de la fachada que muestran en Instagram. Uno de sus aciertos está en el guion y otro en sus personajes: complejos, muy reales. La serie plantea preguntas incómodas. ¿Qué papel juega la familia en la formación de los valores? ¿Por qué se lo dejamos todo a la escuela?

Según la 'Encuesta sobre Hábitos de Alimentación a Escolares de Primaria' casi 7 de cada 10 niños de Primaria comen frente a una pantalla. y eso no es buena noticia. La mesa no es solo para alimentarse, es un espacio de relación, de aprendizaje y también de cuidado. Si apagamos las pantallas, ganamos salud y conversación. Y eso también educa.

En España los niños tienen de media su primer móvil a los 11 años, que es la misma edad a la que acceden por primera vez al porno. La solución es volver a lo analógico. Como hace dos mil años. Ya llegará en la vida el tiempo de las pantallas, pero en las etapas iniciales es esencial el contacto humano, la escritura a mano, ¡la caligrafía!, que ha demostrado reforzar la memoria y mejorar la comprensión lectora.

Ha habido que esperar a la semana pasada para que el Gobierno de España aprobara la Ley de Protección de los Menores en Entornos Digitales. ¡A buenas horas! Aunque, más vale tarde que nunca.

Por eso, la serie 'Adolescence' no es solo una ficción, sino una llamada de atención. Nos interpela a todos: familias, docentes, sociedad. Nos recuerda que los adolescentes necesitan normas y referentes. Necesitan tiempo compartido. Solo así podrán navegar en este mundo -real y virtual- con un poco más de equilibrio y seguridad. No hay nada más moderno que los clásicos grecolatinos: se empieza por la familia. Ya lo decía, hace 2.000 años, y no había móviles ni pantallas, Quintiliano.