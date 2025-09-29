Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

De perdidos al río

La Fortuna ayuda a los valientes

Emilio Del Río

Emilio Del Río

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:51

Audentes fortuna iuvat», escribe el poeta latino Virgilio en la 'Eneida': «La fortuna ayuda a los valientes». No a los que se quedan parados esperando ... que se las den todas. Tampoco a los temerarios ni a los locos. Sino a los que se atreven. A los que toman decisiones. Es una máxima que ha atravesado siglos y que sigue vigente para cualquiera que quiera emprender, iniciar algo o simplemente atreverse a dar un paso adelante. Si la civilización ha avanzado, y no digo ya desde el punto de vista económico, sino social, es gracias al espíritu emprendedor.

