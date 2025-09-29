Audentes fortuna iuvat», escribe el poeta latino Virgilio en la 'Eneida': «La fortuna ayuda a los valientes». No a los que se quedan parados esperando ... que se las den todas. Tampoco a los temerarios ni a los locos. Sino a los que se atreven. A los que toman decisiones. Es una máxima que ha atravesado siglos y que sigue vigente para cualquiera que quiera emprender, iniciar algo o simplemente atreverse a dar un paso adelante. Si la civilización ha avanzado, y no digo ya desde el punto de vista económico, sino social, es gracias al espíritu emprendedor.

Y sin embargo, en España el espíritu emprendedor está de capa caída. Un detallado estudio de Funcas hecho público este año, revela que ser funcionario es cuatro veces más atractivo para los jóvenes que emprender. Solo un 13% de la población adulta recomendaría a un joven ser empresario. Y entre los padres de alumnos de secundaria, solo un 11% aconsejaría a sus hijos emprender. El 45% les diría que se hagan funcionarios.

¿Y quién puede culparles? El 56% de los empresarios encuestados cree que España «no es país para emprendedores» (siguiendo el 'No es país para viejos' de Cormac McCarthy). Sobrerregulación, burocracia, ineficiencia administrativa, inseguridad jurídica y una presión fiscal altísima configuran un entorno asfixiante. Los propios hijos de emprendedores no quieren seguir el camino de sus padres. No les compensa. Y es normal: no se trata solo de esfuerzo personal, tampoco el sistema acompaña. En vez de favorecer, obstaculiza. En vez de motivar, desanima.

Los clásicos nos enseñan justo lo contrario. Que hay que atreverse. Que quien no arriesga no gana. Que la Fortuna premia al que da el paso, aunque sea con miedo. Por eso hay que leer a los clásicos grecolatinos: porque en ellos está la escuela del valor, de la decisión, de la acción. ¿Cómo es posible que en nuestro país la cultura clásica no sea obligatoria en la ESO? ¿Qué clase de sistema educativo margina precisamente lo que más necesitamos?

El Gobierno de Sánchez repite sin cesar la palabra «progresista», pero sus políticas hacen justo lo contrario del progreso: asfixian a emprendedores y autónomos con impuestos, trabas y burocracia. España no necesita más discursos vacíos, sino reformas valientes que impulsen la iniciativa y premien el esfuerzo. Porque sin emprendedores no hay innovación; sin innovación, no hay futuro. Hablar de progreso no basta: hay que fomentarlo.

Y no pensemos solamente en los empresarios, sino en general en atreverse a hacer algo. Veo a demasiada gente que se deja llevar por la inercia en su vida, que no toman decisiones. ¿No son capaces de tomar sus propias riendas? La suerte no les favorecerá. Otro poeta romano, Ovidio, escribe: «A los valientes los mismos dioses les ayudan». La valentía no es solo cosa de empresarios millonarios. Nos los enseñan los clásicos. La valentía es atreverse. La fortuna no ayuda a los que esperan. Ayuda a los que actúan. A los valientes.