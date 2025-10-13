Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
De perdidos al río

Faetón al timón

Emilio Del Río

Emilio Del Río

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:18

Faetón era hijo del dios Helios, el Sol. Lo decía su madre, Clímene, una ninfa, y él se lo creyó. Como todos los adolescentes, quería ... demostrar que era alguien importante. Como sus amigos se burlaban de él, fue en busca de su padre para que le confirmara que era realmente su padre. Y el dios, conmovido, cometió el error clásico de tantos padres culpables: le prometió concederle un deseo, el que quisiera. Faetón no dudó: quería conducir el carro de Helios. El mismo que, cada día, iluminaba el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán
  10. 10 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Faetón al timón