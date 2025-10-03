Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto entrega 2.547.424,69 euros este jueves a un único jugador
EFE

Cada cosa a su tiempo

Hubo una generación con el control de la sexualidad más intenso que el del azúcar

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Francamente, me fascina escuchar a los enamorados que pasan de los setenta y se reciclan en el espinoso tema de entregarse a alguien después de ... años de viudez o de lo que fuera, como le pasó a mi compañera de rehabilitación, una mujer llamada Adela. Pertenece a una generación que bailaba poniendo su brazo como si fuera el incorrupto de Santa Teresa y cuyo control de la sexualidad era muchísimo más intenso que el del azúcar. Con los años, y la soledad pisando sus talones, Adela acudió a ese mercado de las segundas oportunidades que ofrecen las redes y en las que, gracias a la tecnología, puede evitarse la censura de la visión de la superficie de la vejez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cada cosa a su tiempo

Cada cosa a su tiempo