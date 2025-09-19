Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inteligencia artificial. L. V.

Las cifras

La IA se empieza a convertir en una especie de paternidad, amigo, terapeuta, Dios omnipotente al que consultan absolutamente todo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:21

Uno tiene una capacidad limitada para asumir cifras. Están esas barbaridades que gastan los horteras magnates financieros en un fin de semana, las desoladoras cifras ... de los muertos en conflicto o a causa de la desnutrición, para las que cualquier contador estremece. Los periodistas sabemos que es muy socorrido hablar de porcentajes. Si decimos que el 78% de nuestros adolescentes varones están enganchados al porno y que un 72% de ellos teme que una chica les acuse de acoso, uno sufre el impacto de ese silencio en el que nadan algunas realidades. Han pasado muchas cosas en este país y en el planeta en los últimos años, tantas, que no sabemos si nos cabe un alfiler de información más en el alma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las cifras

Las cifras