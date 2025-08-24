Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bea Crespo

El peso de una lágrima

El foco ·

La violación de los derechos de los niños de Gaza es una de las acciones más macabras dentro del plan de exterminio diseñado por el Estado de Israel

Edurne Portela

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:02

S i quiere acercarse a entender el sufrimiento de un niño o una niña durante una guerra, una ocupación o una persecución por parte de ... un estado genocida, lea 'Últimos testigos. Los niños de la Segunda Guerra Mundial', de Svetlana Alexiévich. Transcribo parcialmente las dos citas que abren este libro. La primera: «Entre 1941 y 1945, durante la Gran Guerra Patria, murieron millones de niños soviéticos: rusos, bielorrusos, ucranianos judíos, tártaros, letones, gitanos...» (Revista mensual. 'Druzhba naródov', 1985). La segunda: «Mucho tiempo atrás, Dostoievski formuló la siguiente pregunta: '¿Puede haber lugar para la absolución de nuestro mundo, para nuestra felicidad o para la armonía entera, si para conseguirlo... se derrama una sola lágrima de un niño inocente?'» Y él mismo contestó: «No, ningún progreso, ninguna revolución justifica una lágrima. Tampoco una guerra. Siempre pesará más una sola lágrima...»

