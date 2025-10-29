Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en un acto EP

«Consumado superviviente político»

La realidad es que en un sistema democrático la trayectoria de Pedro Sánchez rompe todos los esquemas de sobrevivencia en el cargo que ocupa desde hace siete años

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Ninguno de los presidentes del Gobierno que se han venido sucediendo en España ha ocupado tanto espacio en la prensa internacional como Pedro Sánchez. Para ... The New York Times, sin duda alguna el diario más importante del mundo, lo describe con tres palabras muy precisas: Un «consumado superviviente político». Mantenerse en el poder es un milagro que protagoniza cada día que pasa. Para muchos analistas extranjeros -y por supuesto la casi totalidad de los españoles-nunca se sabe si es la suerte la que le mantiene en el poder o su capacidad excepcional de resistencia a mantenerse en el cargo contra todas las adversidades que se ha venido creando por sus ambiciones sin escrúpulos.

