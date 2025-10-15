Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump AFP

Un año entre un éxito y sobresaltos

La victoria de Trump en las elecciones presidenciales despertó euforia entre el electorado más radical, pero miedo en los demás

Diego Carcedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:19

Está a punto de cumplirse el primer aniversario de una noticia que ya causaba preocupación general antes de confirmarse. La victoria de Donald Trump en ... las elecciones presidenciales norteamericanas despertó euforia entre el electorado más radical y fanatizado, pero miedo entre los demás. Era el mayor de todos sus predecesores y el que partía de una experiencia delictiva en la Casa Blanca que acumulaba desde condenas firmes hasta intentos fallidos de un golpe de Estado.

