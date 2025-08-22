Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
arrio de San Antonio de Torre Pacheco (Murcia) EP

Demografía y destino

Los disturbios en Torre Pacheco son un ejemplo del discurso xenófobo de la extrema derecha, que no ofrece solución al desafío real del cambio demográfico

David Mathieson

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:01

En el siglo XIX, el filósofo y matemático francés Auguste Comte acuñó una frase para describir las consecuencias del crecimiento poblacional: «la demografía es el ... destino». El estudio de factores demográficos como el tamaño de la población, el equilibrio entre hombres y mujeres y los cambios en el perfil de edad de la población, es fundamental para entender muchas de las tendencias que determinarán nuestro futuro en el siglo XXI y así la observación de Comte es muy acertada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  2. 2 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  3. 3 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
  4. 4 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  5. 5 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  6. 6 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  7. 7

    La misteriosa playa de Valencia contaminada y limpia a la vez
  8. 8 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  9. 9

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  10. 10

    Baño ilegal un año más en las fuentes del Parque Central

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Demografía y destino

Demografía y destino