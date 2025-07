¿Y qué pasa si es que no?

Compartir

Y si no, qué? Eso dicen en Les Corts que le preguntó Baldoví a la presidenta del parlamento, Llanos Massó, cuando la voxista le pidió ... que retirasen los carteles colgados en los despachos del parlamento criticando a Mazón. La cuestión respecto a la financiación de los valencianos es que nos perjudica, es injusta e incumple de manera meridiana principios constitucionales. Todo eso es verdad. Sin embargo, el verdadero problema es que si el PP y el PSOE, que son los dos partidos que sistemáticamente se alternan al frente del Gobierno, no tienen prisa por abordar ese problema o, directamente, no lo abordan, no pasa nada. Ni pierden ni ganan nada. Y está comprobado. Líderes del PP y del PSOE han pasado por Moncloa haciendo caso omiso de la reivindicación. Los valencianos no han ejercido ningún tipo de castigo respecto a la capacidad de ambas formaciones de captar votos en la Comunitat después de ignorar sus necesidades económicas. Y eso es lo único que les preocupa, en realidad: el rédito electoral de sus decisiones políticas. Si no hay repercusión, no hay interés. ¿Hacer lo correcto? Sí, es cierto, sería lo mejor. Pero hay muchas injusticias y un solo criterio para priorizar: lo que genere consecuencias a corto plazo en las opciones para seguir en el poder o para llegar a él.

