Quién susurra a un president

Un Molt Honorable siempre tiene alrededor personas que pugnan por ser su 'influencer' de cabecera, incluso en horas bajas o en tiempos de afines y desafines

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:44

Andaba un día Alberto Fabra por los pasillos del Palau de la Generalitat y alguien muy influyente de su equipo se quejó: «Flota. El ... Síndrome del Palau». Era un lamento. Se sentía relegado. Pocas semanas después, defendía a capa y espada al popular, tras recuperar la atención presidencial. Desde que el mundo es mundo se pugna por el liderazgo y, también, por influir en el líder, sobre todo si está en su apogeo, pero no hay que despreciar los enfados y recelos que se generan también en tiempos de glorias menores.

