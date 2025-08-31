Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Odio, velocidad y tiempo

La prisa política y vital actual contrasta con la actitud de aquellos que logran aguantar frente a las estrellas fugaces y augurios de hoy para mañana

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

Mañueco quintuplicaba la distancia con el PSOE en mayo, en las encuestas que analizaban la primera gran cita del ciclo electoral que se avecina. ... Lo tenía hecho. Esta semana, cuando los Reyes fueron a saludar a los bomberos que han participado en los incendios de Castilla y León, el presidente autonómico se tuvo que salir de la fila protocolaria por la negativa de los agentes forestales de estrecharle la mano y ante una agresividad que podría haber acabado mal. Eso es la política actual: en mayo arrasas y en agosto te arrasa el fuego. Velocidad, el resultado de la distancia recorrida durante un tiempo determinado. Han pasado diez meses desde la dana. Un tiempo que ya permite sacar algunas conclusiones.

