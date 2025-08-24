Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
IVÁN ARLANDIS

Los misterios de la piel

Los apriorismos partidistas ceden su sitio a los sentimientos, que están a flor de piel cuando la adversidad llama a la puerta de la política

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:47

Oltra. Ese enigma para Compromís. Hacer como si no estuviera (o no fuera volver), lo que hacen sus dirigentes desde hace años, o plantearse ... qué hacer si la exvicepresidenta retorna. Ahora quizá ya sea muy tarde. Probablemente, desde hace tiempo. En la coalición no asumirán ese problema hasta que se den dos circunstancias: la proximidad de elecciones (y la posibilidad de perder aún más cuota de representación, y sueldos) o la posibilidad de que Oltra retorne al margen de las siglas de la coalición (y la seguridad de perder aún más representación, y sueldos). En el PP, por ejemplo, ya se preguntan si la vuelta de Oltra, ya sea en Compromís o en compañía de otros, es un escenario factible. Hay una realidad judicial, una incógnita, que antes de elecciones se despejará lo suficiente como para que algo suceda. Habrá que ver si hay juicio finalmente, pero quizá no haga falta ni que haya una sentencia para que Oltra se pueda plantear volver a la primera línea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los misterios de la piel

Los misterios de la piel