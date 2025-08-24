Los misterios de la piel

Oltra. Ese enigma para Compromís. Hacer como si no estuviera (o no fuera volver), lo que hacen sus dirigentes desde hace años, o plantearse ... qué hacer si la exvicepresidenta retorna. Ahora quizá ya sea muy tarde. Probablemente, desde hace tiempo. En la coalición no asumirán ese problema hasta que se den dos circunstancias: la proximidad de elecciones (y la posibilidad de perder aún más cuota de representación, y sueldos) o la posibilidad de que Oltra retorne al margen de las siglas de la coalición (y la seguridad de perder aún más representación, y sueldos). En el PP, por ejemplo, ya se preguntan si la vuelta de Oltra, ya sea en Compromís o en compañía de otros, es un escenario factible. Hay una realidad judicial, una incógnita, que antes de elecciones se despejará lo suficiente como para que algo suceda. Habrá que ver si hay juicio finalmente, pero quizá no haga falta ni que haya una sentencia para que Oltra se pueda plantear volver a la primera línea.

Compromís lo tiene difícil si pretende convencer a Oltra de algo. Es posible que ella sí se vea en esas listas. Fueron las suyas. No tanto que alguien de la actual cúpula nacionalista se lo pueda ofrecer. Tampoco sería necesario. Es una formación con primarias a las que teóricamente cualquiera podría presentarse. ¿No? Nadie le tendría que invitar a nada. ¿No? Tremenda situación. Los actuales dirigentes hace años que no tienen contacto con ella, que se sintió expulsada tanto por los propios como por los ajenos. Y nadie, posteriormente, se atrevió a tender puentes. Los nacionalistas de Més se jactaban (hasta hace nada) de acaparar todo aquel espacio que cedieron a regañadientes ante Oltra. Quizá esa relación está en un lugar de no retorno, porque la piel es determinante en política cuando la adversidad llama a la puerta.

De eso sabe Jorge Rodríguez. Por una cuestión pura y dura de piel, cuando tuvo la sensación de que el PSPV le volvía a vacilar (con el ascenso de Torró a síndica en Les Corts), dejó a los socialistas compuestos y sin la Diputación de Valencia. Cicatrices políticas que pican. Oltra, si sigue su lógica germana, pensará sobre Compromís que, si la vieron fuera mientras el asunto judicial no se resolviera, no hay razón para que la cosa cambie hasta que el asunto judicial se resuelva. Sin embargo, la exvicepresidenta sabe que Rodríguez no está en esa ecuación. Con él no perdió el contacto ni la estima. Rodríguez se presentó, y dos veces, a la alcaldía de su pueblo sin sentencia absolutoria en la mano. Y ganó la dos veces. Y dos días después de su última victoria en las urnas, fue declarado inocente. Y mes y medio después hizo caso a sus emociones. Y dejó de lado su pasado en el PSPV. Tuvo la sensación de que sus antiguos compañeros se la volverían a jugar. Difícil de explicar o argumentar en términos de política clásica, de espacios ideológicos. La razón está en la piel, en la sensible flor de piel. Así pues, si Rodríguez insiste, lo mismo nos encontramos con una batalla electoral en la ciudad de Valencia con Catalá, Bernabé y Oltra en carteles, y al margen de Més. Quedan dos años. Una eternidad. La piel de momento juega en contra de Compromís en lo que respecta a Oltra, que en su momento ya rompió con EU, si bien nunca ha perdido su acento ideológico, pero sí el de arraigo a unas siglas. Hay asuntos en política difíciles de explicar bajo los códigos de partido y a través de las pautas (y las reglas) en la que se suelen mover más a gusto las siglas clásicas y aquellos que, sin saberlo, quizá se institucionalizan hasta el punto de perder la sensibilidad en la piel, lo que se podría calificar de hipoestesia política.