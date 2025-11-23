Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva del domingo entrega 190.000 euros y el bote sube a 10,4 millones
EFE

Hablaremos del Gobierno (III)

Para que luego digan de la polarización política, y resulta que los jueces, o son fachas o comunistas, pero todos malos, según si condenan a socialistas o a populares

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

Ya es mala suerte la del Gobierno de que le caigan encima todos los fachas con toga. Que si su fiscal general, que si ... su ex ministro de Transportes (un poco nuestro, en realidad) que si su Santos Cerdán que si la familia del presidente Sánchez... con tantos asuntos judiciales en el bombo y cuando cae la bolita siempre aparece el nombre de un magistrado fascista, malvado, incompetente y del PP, como mínimo, porque es posible que sean todos ellos de Vox. Pero bueno, es que lo mismo le pasa a los populares, que el funesto azar les hace tropezar con el sector anarcosindicalista de la judicatura al completo. Ni más lejos que la titular de la plaza 3 del tribunal de instancia de Catarroja, una señora criada en los soviets persiguiendo injustamente al Consell popular. Y luego dicen que la política está polarizada, pero teniendo en cuenta que los juzgados se dividen entre falangistas y comunistas, todos malísimos, pues aún va a ser poca la polarización política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  6. 6

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  7. 7

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  8. 8

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  9. 9 Urbanizar el Saler, un sueño convertido en pesadilla
  10. 10

    Los pilares asoman por el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hablaremos del Gobierno (III)

Hablaremos del Gobierno (III)