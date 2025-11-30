Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

DAMIÁN TORRES

Hablaremos del Gobierno (IV)

Cuando los corruptos no hacen más que engañarte, a lo mejor la culpa no es de tanto personaje de dudoso pelaje sino de uno mismo

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10

AFelipe González le vamos a acusar de estar rodeado de corruptos y no darse cuenta de nada, como a Aznar, como a Camps, y ... ahora mismo no sé qué les diferencia de Sánchez». Esta ignorancia sobre cuál es lo que distingue a otros líderes políticos del actual presidente del Gobierno se la puede hacer cualquiera que no haya colapsado de sectarismo. Si no le encuentra sentido a la frase entrecomillada, es probable que usted mismo vaya cargadito de esa dosis de fanatismo que impide ver la mugre de los tuyos pero no te permite tolerar una mota de polvo en el traje de los ajenos.

