Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en el Gordo de la Primitiva de hoy: dos nuevos millonarios se llevan más de 12.012.682 euros
EFE

Altos conceptos, bajas pasiones

Morant recibe la condescendencia de sus compañeros en el Gobierno y algunos torpedos amigos que denotan una desconfianza que se ha ganado a pulso

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26

No sé cuáles eran las intenciones de Óscar Puente cuando decidió salir a defender la idoneidad del perfil de Diana Morant como candidata a ... la Generalitat y pidió «paciencia» para ver cómo se consolida su proyecto en la Comunitat. Lo que sí parece claro es que no le hizo ningún favor. De ahí que luego haya ganas de resucitar los jarrones chinos. O ximos. Que reflote a lo público esa posibilidad ya dice mucho de la impaciencia y la falta de confianza que los propios socialistas de toda la vida tienen frente a su secretaria general del PSPV.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  8. 8

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Altos conceptos, bajas pasiones

Altos conceptos, bajas pasiones