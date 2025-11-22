Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ilustración: Iván Mata
Plaza redonda

El bucle de la ignominia

Mientras ellos compran «de lo bueno, lo mejor», muchos ven cómo la pobreza conquista las pequeñas cosas de su vida

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:51

A algunos, ostentar un cargo político parece que les da para costearse áticos de 3.000 euros de alquiler al mes. Y para disfrutar de ... lujosas vacaciones. Lo dice la UCO en un informe sobre las cosas de Santos Cerdán. «Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor», dice una de las conversaciones incluidas en la investigación. Antes ya vivimos, lo sabemos bien, historias de relojes de lujo, comilonas a cargo del erario público, tarjetas black, mordidas del 3%, comisiones indecentes por contratos amañados... Y mucha fiesta. La fiesta que algunos se han montado a base de pelotazos en cadena. La fiesta y la ignominia de algunas declaraciones lapidarias que resuenan en el pasado: «estoy en política para forrarme».

