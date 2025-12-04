La peste y la dana: crónica de dos velocidades

No ha pasado ni un suspiro desde que unos jabalíes aparecieron patas arriba en Collserola (Cataluña), y ya tenemos a la UME plantada en Barcelona ... con barreras, desinfección y control de acceso. Todo por el brote de peste porcina africana que amenaza a todo el sector porcino. El contingente de la Unidad Militar de Emergencias se ha incrementado de 117 soldados a unos 150 con la posibilidad de incrementar la dotación de los militares que acuden desde las bases de Zaragoza y Torrejón de Ardoz en Madrid.

El bueno de Puigdemont no necesita pedir la ayuda. Si lo hace, como ampliar el plazo del sistema Verifactu, se atiende la petición y se retrasa la entrada en vigor.

Pero lo mejor es la primera hipótesis alternativa que ha ofrecido Cataluña sobre el origen de la peste porcina, apuntando a un bocadillo de embutido en mal estado. Es curioso que Sánchez afirme no conocer realmente a Ábalos pero en menos de 24 horas le cargamos el mochuelo de la peste porcina a un bocata... ¿de mortadela?

Hay comparaciones que son odiosas. Será que en Collserola hay más cobertura para llamar a la UME

Ahora bien, con esta velocidad de respuesta, uno no puede evitar mirar de reojo a lo que pasó, o más bien, no pasó, en la dana de Valencia. Porque allí, recordemos que lo que llegó en tiempo y forma fue la banda de saqueadores de tiendas, supermercados, farmacias, joyerías... Todo valía mientras el agua llegaba al cuello y los vecinos miraban desde el barro con cara de «¿alguien piensa venir?».

Más de 400 detenidos y decenas de vigilantes contratados por los ayuntamientos a toda prisa para patrullar las noches. Valencia tuvo que montar su propia 'UME ciudadana'. Vecinos mirando por la ventana, voluntarios patrullando las calles... Recordemos que todo fue muy 'The Walking Dead', versión mediterránea.

La pregunta, como siempre, no es qué se hizo, sino cuándo. Porque si uno compara, parece que los jabalíes catalanes tienen más poder de convocatoria que miles de valencianos atrapados en el fango. Igual es que a los jabalíes nadie les pregunta de qué partidos son antes de ayudarles.

Nada que objetar sobre que la UME vaya para atajar lo que puede ser un gravísimo problema para la economía del sector, pero es que hay comparaciones que son odiosas. Será que en Collserola hay más cobertura para llamar a la UME. O será que en este país según de qué peste se trate, la respuestas vienen en helicóptero... O no vienen. ¿No sería hora de repartir la urgencia con un poquito más de equidad? Digo yo, que igual los vecinos afectados por la dana también se merecían su minuto de gloria militar. Aunque no fueran jabalíes.