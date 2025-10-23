Intriga en alta mar

He aquí una intriga que quiere imitar a las de Agatha Christie e incluso la 'Alarma en el expreso', obra maestra de Alfred Hitchcock, pero ... que se queda en un quiero y no puedo, sobre todo por la incapacidad de los guionistas. Es una película titulada 'La mujer del camarote 10', creada por Netflix, que acaba de estrenar en su plataforma. Está protagonizada por una Keira Knightley tan intensa como siempre, dirigida por Simon Stone y que ha contado con hasta cuatro guionistas, incluido el propio director, a partir de un best seller de Ruth Ware, y como casi siempre, cuantas más manos se meten en un guion peor es el resultado.

Les pongo en situación: Por motivos de trabajo, una periodista se embarca en un yate de lujo junto a varios millonarios, en un crucero desde Inglaterra a un fiordo noruego. La protagonista ve como la ocupante de su camarote contiguo cae al mar, y avisa a la tripulación. Pero tras hacer recuento de todos los pasajeros y tripulantes, concluyen que no falta nadie, por lo que la mujer, acusada de haber sufrido una alucinación, como si fuera un Hércules Poirot cualquiera, decide investigar por su cuenta.

Estamos ante un thriller psicológico en alta mar, que empieza muy potente pero que se va debilitando poco a poco por repeticiones innecesarias, alguna pista inútil (si ustedes deciden verla, olvídense de la fotografía de la víctima) y una explicación que cuenta uno de los interfectos bastante antes del desenlace, en el hermoso paraje del destino, que resulta hasta zafio. Y es que para desarrollar una buena intriga hay que escribir como Agatha Christie o hacer películas como Hitchcock, y lo de 'La mujer del camarote 10' es un insulto a sus memorias.