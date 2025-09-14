Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 553.034,17 euros en dos provincias este sábado

Ruido y realidad

Ir a un centro de menores aporta verdades: están al límite, los 'menas' no son monstruos y quienes allí viven y trabajan quieren soluciones y no tanto barro político

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:14

Corremos tiempos de continuo ruido político. De barro sobre el barro en la dana. De reproches sobre los fallos de cada administración en la detección ... de la emergencia en lugar de ejercer cada una de ellas la autocrítica. De broncas hacia los casos de corrupción del partido ajeno en lugar de asumir responsabilidades en el corral propio. Y de tirarse los trastos a la cabeza entre instituciones y partidos incluso con un tema tan delicado y sensible como el de los menores y las mafias de la inmigración irregular de las que son víctimas en muchos de los casos. Y con mucha falsedad, manipulación y demagogia por medio. Ruido en vez de verdades. Y como lo mejor para conocer un tema es sumergirse en él y bajar al terreno, eso hemos hecho esta semana en LAS PROVINCIAS. En mitad de la guerra entre Gobierno y autonomías por el envío de menores inmigrantes no acompañados (los llamados 'menas') desde Canarias a otras comunidades (todas menos Cataluña, ojo, no se vayan a enfadar los socios de Sánchez, que una cosa es la solidaridad y otra cosa ser gilipollas), hemos ido a ver cómo es un día a día en un centro de menores, el Lucentum de Alicante, uno de los de más capacidad de la región. Allí manda Yasmina Benchiheub. En mi vida he visto a una profesional que trabaje con adolescentes vulnerables más implicada ni que lo viva con más intensidad. «Ella no tiene ninguna necesidad de ir cuando llegan las pateras. Y va a todas. Habría que clonarla», subrayó con ironía pero con admiración la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, presente en la visita. Y es cierto. Una mañana allí sirve para darse cuenta, primero, que los centros de menores valencianos están efectivamente al límite. Que las 1.767 plazas que el Ejecutivo dice que tiene la Comunitat no están por ningún lado. Que si por super profesionales como Yasmina fuera, acogerían a todos los menores inmigrantes que pudieran. Pero hasta ella misma lo dice. «Mi centro debería ser el doble de grande». El Gobierno acusa de insolidaridad a la Generalitat. Lo más insolidario y cruel es es enviar a estos chavales a su suerte a la Península sin presupuesto para su cuidado ni lugar en el que alojarlos. Y eso quiere hacer el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  2. 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  5. 5 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  8. 8 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
  9. 9 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent
  10. 10 Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ruido y realidad