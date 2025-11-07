Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de Junts, Carles Puigdemont EP

Ciclón

En Junts echan de menos a Santos Cerdán, aquellas reuniones en esa salita que parecía antesala de un dentista de barrio

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Sabíamos que el otoño vendría fuerte. Con vientos políticos huracanados. Se están cumpliendo los pronósticos. Aquí no caben discusiones sobre los avisos de las agencias ... metereológicas. El barranco del Pollo político está montado. Caen chuzos y las alcantarillas supuran barro. No hay fontanera capaz de retener el desborde. La gran Leire anda demasiado ocupada y tiene el mono de trabajo en la lavandería. Demasiado acarreo de basura. Carlos Mazón abandona a nado su propia poza particular. Ofrece excusas huecas, se muestra compungido. El verdadero dolor está en otra parte. Demasiadas vidas rotas.

