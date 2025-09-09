Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Badillo

Antonio Badillo

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:06

La victoria es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, dijo quienquiera que lo dijera. Unos atribuyen la cita al general Patton, otros ... al escritor Robert Collier, pero me resbala su origen, como si se le ocurrió a José Luis Fradejas en el plató de 'Aplauso'. El auténtico filón está en la verdad palmaria que encierran esas doce palabras, el valor de la perseverancia para hacer del progreso una carrera de fondo. Sabemos cuándo cayó el Muro de Berlín, pero no cuándo comenzó a caer. El símil puede aplicarse a todo avance social, y algún día servirá también para el racismo. Terminaremos incorporándolo a la selecta lista de enfermedades erradicadas, como la viruela o la peste bovina, sumaremos ufanos otro día internacional al calendario, y si somos justos evocaremos al mirar atrás los esfuerzos repetidos que esculpieron nuestra victoria. Incluidos los imperceptibles, como esa sentencia judicial que nos lleva a ser hoy mejores que hace una semana.

