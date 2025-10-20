Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja un nuevo millonario en un municipio famoso por su romería
Rosebud

Servicio de limpieza

Antonio Badillo

Antonio Badillo

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

Es lo que tienen las alfombras. Por mucho que las cuides, conviene sacudirlas de tanto en tanto. Y una vez al año, lavandería. Para liberarlas ... de parásitos, polvo y pelotillas, que luego vienen las alergias y ya se sabe... No será esta de hoy una reflexión original, lo asumo, pero de higos a brevas se me antoja oportuno espulgar la vieja estera del supremacismo, más reliquia raída por el tiempo que otra cosa. Tampoco debería importunar la redundancia, que bien prolija es la literatura en torno a Sánchez o Puigdemont y no lo merecen tanto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  8. 8 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Servicio de limpieza