Rosebud

Pringados

Antonio Badillo

Antonio Badillo

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:18

Despuntaba el verano del prójimo mientras yo rumiaba mi apuesta fallida; a esas alturas de un julio tardío ya tenía claro que este año me ... había precipitado con las vacaciones, lo que me retrataba de frente y de perfil ante la merecida condena a un agosto a la sombra. En ese resquemor andaba enredada mi conciencia cuando de pronto sentí la mandíbula desplomarse contra el suelo; lo de los Looney Tunes de toda la vida, los ojos fuera de órbita de puro asombro. Tenía la culpa un teletipo indigesto. El Gobierno amplía el permiso por nacimiento a diecisiete semanas, anunciaba la letra grande. A las que se añadirán otras dos en la recámara, ampliaba la pequeña. Y el plan a corto plazo es llegar entre unas y otras a las veinte, remataba un sumario. Nada que objetar, si sólo hay una vida mejor que sea buena, pero ábrase paso ceremonioso y bajo palio a mi envidia cochina mientras por dentro va sorbiéndome el tuetanillo. «Tampoco es para tanto, agonías; si total ahora eran ya dieciséis», aclaraba una voz bien informada. Acabáramos, pues sí que había perdido la cuenta.

