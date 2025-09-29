Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rosebud

Miedo sólido

Antonio Badillo

Antonio Badillo

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:50

El sociólogo Zygmunt Bauman acuña el término 'miedo líquido' para situarlo en el vértice de nuestros horrores. Alude a ese desasosiego emanante de lo desconocido, ... de la amenaza que se presiente antes que se siente, se huele pero no se ve, enfrentada su víctima a un monstruo transparente, más conceptual que real, apenas perceptible a través de indicios: el vello erizado, un repentino bloqueo mental o ese pulso chisporroteante que anticipa el vacío. Yo, sin embargo, siempre lo preferiré al que por contraposición podríamos llamar 'miedo sólido', el que inspira el enemigo explícito del que lo sabes todo, quién es, cuáles son sus armas y cuándo asomará. El hombre del saco de nuestros abuelos. O aquel tren de la bruja de la niñez, feroz pese a encerrar poco misterio: la lona de color negro pesadilla y tras ella el tipo desgarbado de la careta que globo en mano repartía con desgana raciones de coscorrones. Ante el miedo la información es tormento, y alivio la incertidumbre. Si vienes a amargarme la vida, hazlo sin avisar y ahórrate las presentaciones.

