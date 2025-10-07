Dana Morant

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Badillo

Antonio Badillo

Antonio Badillo

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 00:00

Habría puesto la mano en el fuego por ello: antes doy con un trébol de cuatro hojas o me clavo la aguja en el pajar ... que hallo inspiración en la entrevista a una exconcursante de Gran Hermano. Pero mira por dónde viene Nagore Robles a sacarme del error. Dice la hoy presentadora que de no cruzarse en su camino el popular concurso le aguardaba una vida totalmente distinta. Dejo de leer a partir del renglón en que se autodefine como «una tía muy interesante», tampoco es plan de tentar a la suerte, y me centro en su reflexión primigenia para darle la razón. El futuro viene lleno de esquinas, cada cual con su punto ciego. Es la sobada historia de la pelotita de tenis en 'Match point', tan bien reflejada en aquella peli de Gwyneth Paltrow titulada en España 'Dos vidas en un instante', repaso a cómo la fruslería de perder un metro puede cambiarnos el porvenir.

