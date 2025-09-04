Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

JOSÉ IBARROLA

Guerras irrestrictas

Putin dice desde Pekín que es una «completa sandez» la idea de que se plantee atacar un país de la Unión Europea. Uno vecino da igual

Alfonso Bauluz

Presidente de Reporteros Sin Fronteras (RPS) España

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:00

No puede ser sino una simple casualidad que dos «recados» impactaran en las proximidades de la representación europea en Kiev. O que Von der Leyen ... tuviera un vuelo «visual» en Bulgaria cuando acude a visitar una fábrica de armas. Allí es normal. La pregunta hoy es si las casualidades que antaño se decían pertenecían a la zona gris, siguen siendo lo que en la doctrina clásica venía definiéndose como Guerra Híbrida: amenazas, agresiones de baja intensidad, ataques cibernéticos, operaciones de propaganda, desinformación y hostilidades reputacionales o intimidatorias, etcétera. Cuando hablamos de guerra de aranceles, no lo asociamos a la terminología bélica clásica. Tal vez conviene volver a China y escuchar su concepto de guerra irrestricta, aquella en la que todo vale, incluso ocultar que hay    guerra.

Espacios grises

