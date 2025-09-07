Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador gana más de 1.181.824 euros con La Primitiva de hoy sábado
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

«El último gesto para salvar la legislatura»

Entre líneas ·

La legislatura sigue en un terreno muy embarrado, con serias incógnitas sobre su viabilidad

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:30

El curso político se ha reiniciado bajo un clima de máxima tensión política e institucional, como se ha visto en la solemne apertura del año ... judicial en un acto presidido por el Rey y en el que participó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a punto de sentarse en el banquillo. La imagen del acto va a ser una constante en los próximos meses, lo que supone un evidente deterioro de la institucionalidad. La legislatura sigue en un terreno muy embarrado, con serias incógnitas sobre su viabilidad. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que, aunque no disponga de unos Presupuestos, no convocará elecciones anticipadas, resulta bastante revelador de los tiempos de zozobra que vienen. La erosión va a seguir y el riesgo es que el choque frontal desgaste no ya a los partidos en liza, sino al propio sistema para beneficio ultra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  2. 2 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  3. 3

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  4. 4 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  5. 5

    Los amigos que acompañan a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  6. 6

    La vuelta al cole de un cincuentón en Valencia
  7. 7 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»
  8. 8 Se acerca una nueva ley de la UE que afectará a miles de alimentos y que amenaza con encarecer la ropa y el calzado
  9. 9

    À Punt contrata a Francis Puig pese a ser multado por amañar concursos
  10. 10 La acusada de consentir las violaciones a su hija alega que no recuerda nada por el consumo de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «El último gesto para salvar la legislatura»

«El último gesto para salvar la legislatura»