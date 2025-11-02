Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva del sábado reparte 200.000 euros entre cuatro acertantes
Manifestantes agitan banderas tras una pancarta con la imagen del dictador español Francisco Franco. AFP
Entre líneas

La ofensiva de noviembre

El 50 aniversario de la muerte de Franco coincide con el auge de la extrema derecha y nos obliga a defender más que nunca los valores democráticos que están en serio peligro

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Hace 50 años, el 20 de noviembre de 1975, el dictador Francisco Franco moría en una cama del hospital La Paz de Madrid después de ... una larga agonía. El aniversario permite poner en valor lo que ha cambiado la España democrática pero, a la vez, coincide con un alarmante crecimiento de la extrema derecha. La ideología ultra se ha apoderado del descontento social contra el sistema y proyecta su discurso de odio y exclusión en un momento de incertidumbre, en el que la falta de certezas genera miedo al futuro en sectores de la sociedad. Con la misma fuerza con la que la crítica al establishment alimentó a Podemos en 2015, ahora es el populismo extremista de derecha el que capitaliza en toda Europa ese estado de ánimo. Y España no es una excepción en esta ofensiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  6. 6

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  7. 7

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes
  8. 8

    El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo
  9. 9

    El SOS de los panteones históricos del cementerio de Valencia
  10. 10

    Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ofensiva de noviembre

La ofensiva de noviembre