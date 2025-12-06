Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nostalgia de concordia constitucional

Agustín Domingo Moratalla

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:06

Hoy celebramos el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución y lo más destacado tendría que ser la preparación de unas bodas de oro con las ... que sentirnos orgullosos de cinco décadas de concordia. En sus vísperas conviene tener en cuenta que, si se cumplen todos los pronósticos, es probable que en 2028, el sanchismo haya pasado a la historia. En un frágil ejercicio de prospectiva demoscópica es probable que las celebraciones corran a cargo de partidos como el PP y Vox que ahora están en la oposición parlamentaria. Sería valioso saber en qué medida ambas formaciones aspiran a mantener la celebración, manteniendo lo sustancial del espíritu y la letra, o si, llegado el caso, se plantean algún tipo de cambio, reforma o ruptura que diera al traste con dicha conmemoración. Ciertamente, para los cambios habría que contar lo que quedase de otras formaciones, como el PSOE o Sumar. Sin contar con ellos, lo previsible es centrarse en la estabilidad y lo que aún nos vaya quedando de la concordia que se cosió aquellos meses de 1976 a 1978 con los sólidos hilvanes de la ética cívica que la sociedad había entretejido.

