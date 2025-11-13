Valencia suma un nuevo vuelo directo a Canadá para la temporada estival La compañía Air Transat refuerza la ruta iniciada el pasado verano que une el 'cap i casal' con Montreal

Las posibilidades de viajar a Canadá desde Valencia se duplicarán a partir del verano que viene. La aerolínea canadiense Air Transat pasará de ofrecer un vuelo a dos en la temporada estival de 2026, así que todos aquellos que decidan trasladarse al país norteamericano tendrán más opciones para elegir, según ha informado la compañía este jueves.

La ruta Montreal-Valencia, que operó desde su inauguración el 21 de junio hasta el 4 de octubre y mantuvo una frecuencia semanal durante la temporada estival, se retoma nuevamente en febrero. Este enlace entre las dos ciudades recuperaba el vuelo transoceánico que llevaba paralizado desde más de una década.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación, Paula Llobet, ha asegurado que esta decisión responde al buen comportamiento que la línea ha presentado este año, tras mostrar una «sólida demanda», tanto por parte del mercado canadiense como de los viajeros valencianos interesados en descubrir los atractivos de Montreal y otras ciudades del país.

«La ampliación prevista permitirá ofrecer más opciones de viaje, mejorar la conectividad estival y favorecer el crecimiento sostenido de visitantes procedentes de Canadá, un mercado estratégico para València por su mayor capacidad de gasto y por su elevado interés en la cultura y la gastronomía», ha afirmado Llobet.

Este crecimiento se apoya en el trabajo promocional desarrollado por la Fundació Visit València en este país, que ha contribuido «a reforzar la notoriedad del destino y a estimular la demanda», según la aerolínea.

Entre las acciones más relevantes figuran la campaña para captar turismo de reuniones puesta en marcha en diciembre de 2024; los programas de comarketing desarrollados con Turisme Comunitat Valenciana, la compañía Air Transat y el medio La Presse; y la campaña exterior en la red de transporte de Montreal.