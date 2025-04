Manuel Vicent: «La dana tiene un misterio que no lo salta ni Agatha Christie: saber dónde estaba ese señor»

Laura Garcés Valencia Domingo, 27 de abril 2025, 15:43 | Actualizado 15:55h. Comenta Compartir

«La dana tiene un misterio que no lo salta ni Agatha Cristie: saber dónde estaba ese señor. Tres horas de sombra alimentan toda la ... imaginación». Ha sido la respuesta del novelista valenciano Manuel Vicent cuando este diario le ha preguntado si la dana encierra una novela. A su juicio a la catástrofe vivida en los pueblos de l'Horta Sud cuenta con todos los elementos para narrar «una epopeya». No le faltan personajes: «Por una parte, la gente que no estaba en su sitio o no cumplió. Por otra la que fue heróica y la que arriesgó su vida por salvar la de otros».

El autor de 'Son de mar' se encontraba esta mañana en los Jardines de Viveros, en la Fira del LLibre, donde ha recibido el premio a la trayectoria en lengua castellana. La poeta Bibiana Collado ha recibido el galardón Emergente, mientras que Raquel Ricart ha sido reconocida por su trayectoria en lengua valenciana. Noticia relacionada De los cacahuetes que le lanzaron a Manuel Vicent al 'Spidermam' de Rosario Raro La entrega de los galardones ha tenido lugar en el Espai María Beneyto ern el centro de un recinto ferial que ha vivido una mañana de éxito absoluto. La gran afluencia de público ha dado un llenazo a la jornada de hoy, que según algunos libreros se prevé que este lunes -festividad de San Vicente Ferrer- tenga su réplica en la sexagésima edición de una cita con libros que este año ha partido de un récord de presencia de librerías y casetas.

Temas

Literatura y escritores