Josep Planells Schiaffino: «Para una buena formación como compositor es necesario salir de Valencia y también de España»

Josep Planells Schiaffino (Valencia, 1988) es compositor y acaba de recibir el XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical por la obra 'Metalepsis', un trabajo ... que atrapa al oyente con «momentos extremadamente fuertes». Con motivo de la consecución de este galardón, Planells habla con LAS PROVINCIAS de su actividad y también de la situación de las orquestas y de la composición en la Comunitat. Asegura que para una buena formación como compositor es importante salir de España.

–¿En qué consiste el Premio Reina Sofía de Composición Musical que ha recibido recientemente?

–Es un premio de composición musical, el más importante de este tipo en el ámbito europeo, dotado con 100.000 euros que otorga la Fundación Ferrer Salat por una obra para orquesta que se envía de manera anónima y con un jurado que no se da a conocer hasta el momento de la concesión del galardón. Ahora la obra, a demás de la repercusión que tiene por el premio, se interpreta en presencia de la Reina, que es la que le da nombre. En mi caso será la primera vez que se hace con la Joven Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional,No puedo decir quién dirigirá, pero es un gran director británico

–¿Qué supone este reconocimiento para un compositor de 36 años?

–Además de la inmensa alegría para mi familia por el reconocimiento, es un gran impulso para mi carrera y para seguir llevando a cabo proyectos artísticos.

–¿Cuál es el título de la obra que compuso y en qué se inspiró. De qué habla la composición?

–El título es 'Metalepsis'. Es una obra con distintas precisiones en los planos narrativos. Atrapa al oyente, tiene momentos extremadamente fuertes; de hecho utilizo el máximo de fuerzas instrumentales que se autorizaban para el concurso, y tiene momentos camerísticos. Tres cuartos de la obra son muy intensos. Es un cosmos, durante 19 minutos hay grandes contrastes. Me interesaba que fuera expresivo, y tiene una fuerza interna que conecta unas cosas con otras.

–¿Cuánto lleva en la composición?

–Bueno, decidí que era compositor, o la composición me escogió a mí, cuando tenía doce o trece años. Entonces empecé a componer. Me formé en el Conservatorio de Valencia, luego en la Universidad de Berlín y me doctoré en Cambridge. Llevo toda la vida. Soy también director de orquesta. Vengo de dirigir la Orquesta Nacional de España, y he dirigido muchas formaciones españolas en Bilbao, Valencia, Palma.

–Ya que ha recorrido España con la batuta, ¿cómo ve la situación de la Comunitat Valenciana en cuanto a orquestas?

–Tenemos la inmensa suerte de disfrutar de una de las mejores canteras de músicos de Europa. La cantidad de intérpretes que se forman aquí es encomiable. Además, contamos con grandes orquestas, entre ellas una de las mejores de España que es la de Les Arts, y también la Orquesta de Valencia que es muy buena. Depende de con quien te compares porque en otras regiones de España no tienen tantas orquestas, pero por ejemplo Alemania, donde he vivido once años, es otra cultura, otra historia.

–¿Qué nos falta en la Comunitat para situarnos en ese nivel, en esa otra historia?

–Pues... Buena pregunta. Probablemente no tenemos la tradición que ellos tienen, y seguramente la financiación. Ya se vio en Valencia, cuando hubo una financiación para crear una orquesta 'top' mundial para el Palau de Les Arts, se consiguió. Esto tiene sus complejidades.

–¿Considera que en la Comunitat Valenciana no se presta suficiente atención presupuestaria a las orquestas?

–No soy especialista en este tema. Simplemente veo lo que cobran profesionales, compositores y directores en otros países de Europa y aquí es un poco menos. Es un compendio de factores, no sólo por el aspecto económico. También en el ámbito cultural se da más importancia a la música de la que se le concede en nuestro país.

–¿Se programan suficientes conciertos para extender la cultura de la música?

–Como siempre, cuanto más azúcar, más dulce. Tenemos la posibilidad de contar con un público y tenemos a los músicos, las bandas hacen conciertos y ensayos contínuamente. Por otra parte, a veces se dice que no hay suficiente público, esto es algo que todo el mundo nos tenemos que ver. Y hay que priorizar la calidad sobre la cantidad.

–¿Y en cuanto a compositores, tenemos buen plantel?

–Desde los últimos años hay mucha escuela, muchos hemos salido fuera y eso ayuda a tener otra perspectiva. Tenemos una gran cantera y todo lo que no sea mirarse el ombligo –salir, abrirnos– nos ayudaría. Es complicado porque la composición no es un trabajo al que uno se puede dedicar exclusivamente.

–¿Para una buena formación como compositor hay que salir de Valencia y también de España?

–Me atrevería a decir que sí, como mínimo por un breve periodo; es necesario. Aunque sea sólo para ver cosas distintas porque por muy globalizado que esté el mundo y sea posible llegar a través de internet, es necesario el ambiente cultural y de esa manera uno se integra mejor.