El alcalde de Mislata expulsa a la Diputación de la Fundación Miquel Navarro

La Fundación Miquel Navarro ha dejado fuera de su patronato a la Diputación de Valencia. El órgano de gestión de la fundación, que preside el ... alcalde de Mislata, Carlos Bielsa, lo ha dado a conocer a la Corporación Provincial, que ha confirmado a LAS PROVINCIAS el acontecimiento.

La Fundación Miquel Navarro se constituyó en 2020 con la finalidad de poner el foco en la obra escultor de Mislata Miquel Navarro. El objetivo de la entidad es velar por su obra y el legado artístico de su larga trayectoria. La constitución de la fundación contó desde el primer momento con el respaldo del Ayuntamiento de la localidad natal, que dará apoyo económico y organizativo al proyecto. Pero no sólo, también la Dipiutación formaba parte del ptronato y ha apoyado el proyecto incluso con financiación.

Fueron el Ayuntamiento de Mislata, la Diputación de Valencia, la Generalitat y el Ministerio de Cultura las instituciones que apostaron por apoyar la fundación y convertir el tallr del artista en un museo que albergue su colección, proteja su legado y fomente la investigación artística. Las obras de reforma del espacio de trabajo de Navaro han sido financiadas por la Diputación de Valencia a través de una subvención directa de 676.000 euros, tal como se expone en la propia página en internet de la fundación.