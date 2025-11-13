Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
Espacio ya habilitado para museo en el taller de Miquel Navarro. J. L. Bort

El alcalde de Mislata expulsa a la Diputación de la Fundación Miquel Navarro

La Corporción Provincial ha aportdo 676.000 euros para la habilitación del taller del artista cono sede de la entidad

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

La Fundación Miquel Navarro ha dejado fuera de su patronato a la Diputación de Valencia. El órgano de gestión de la fundación, que preside el ... alcalde de Mislata, Carlos Bielsa, lo ha dado a conocer a la Corporación Provincial, que ha confirmado a LAS PROVINCIAS el acontecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  2. 2

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  3. 3

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  6. 6

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  7. 7 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  8. 8 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  9. 9

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  10. 10 Santiago Cañizares se casa este viernes en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El alcalde de Mislata expulsa a la Diputación de la Fundación Miquel Navarro

El alcalde de Mislata expulsa a la Diputación de la Fundación Miquel Navarro