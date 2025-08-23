Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El maestro García Asensio en una imagen de archivo. Jesús Signes

Enrique García Asensio: «¿Abandonar? Seguiré mientras pueda hacer bien lo que estoy haciendo»

El prestigioso maestro valenciano cumple 88 años en plena actividad I Este sábado dirige a la Orquestade Cámara Andrés Segovia en el auditorio de El Escorial

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:19

El maestro Enrique García Asensio (Valencia, 1937) acaba de cumplir –el viernes 22 de agosto– 88 años y sigue activo. Mientras vaya viendo que hace ... bien lo que hace no está dispuesto a dejar la batuta. Este sábado lo va a demostrar en el auditorio de El Escorial al frente de la Orquesta de Cámara Andrés Segovia. Con él actuará su hija, Anabel García del Castillo, concertino de la Orquesta de Valencia. Es una cita en el marco de la programación del Festival que cada año celebra la Comunidad de Madrid. Ante su cumpleaños y en medio de la actividad que aún mantiene habla con LAS PROVINCIAS.

