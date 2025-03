Cerebritos valencianos para el casting de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' lleva años conquistando al público español y siendo uno de los programas televisivos más populares del país. Muchos son los que aspiran algún ... día tener la oportunidad de sentarse en el famoso plató y enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal para poder completar el rosco y pasar a la historia de la televisión.

En busca de esta oportunidad decenas de personas se han presentado este jueves en Caixaforum Valencia, donde se ha celebrado el casting para 'Pasapalabra'. Uno de ellos es Luis, de 73 años, jubilado, y que con toda su ilusión se enfrenta a la primera prueba de selección, una prueba escrita en la que los candidatos deben completar dos roscos en 10 minutos. Luis lleva 15 años solicitando participar en el programa, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Este profesor de Educación Física cuenta que para él esto «es un hobbie, no lo hago por dinero, no me hace falta, lo hago por probar y si no me cogen, pues no pasa nada». Es muy fan del programa: «Lo veo todos los días y es un reto que me he puesto hacer este casting». Se define como fanático de los diccionarios, los sinónimos y los antónimos, y espera que su pasión por el léxico le pueda ayudar.

Pablo Alegre, otro de los aspirantes, más joven, viene con su pareja desde Cataluña solo para presentarse a la prueba: «Venimos desde Barcelona únicamente para este casting, y ya de paso visitamos la ciudad». «Ilusionado, aunque sin mucha fe», comenta este licenciado en matemáticas, que añade con ironía que «no creo que mi formación me vaya a ayudar mucho para el tipo de preguntas que se hacen en 'Pasapalabra'». Confiesa que no se ha preparado lo suficiente: «Me descargué la app del programa hace una semana, no vengo muy preparado, pero no importa, es una experiencia más».

Uno que sí viene más preparado y con experiencia es Miguel Ángel, valenciano, que en 2021 ya se presentó a otro casting que se realizaba en la ciudad de Valencia y por el que dos años más tarde, en 2023, le llamaron para enfrentarse en la silla azul contra Moisés, un concursante de 'Pasapalabra'. A pesar de que no pudo superar al riojano y se quedó a las puertas del concurso, hoy lo vuelve a intentar una vez más, aunque admite que lo más importante es «intentarlo y pasarlo bien». Explica que para el casting se ha preparado gracias a aplicaciones del móvil y leyendo, como replican la mayoría de los aspirantes presentes en la CaixaForum: «Me preparo leyendo mucho, usando la aplicación del programa que imita las preguntas con exactitud y con la aplicación 'Anki', que te permite poner las preguntas que has fallado y así entrenarte con ellas»

La leonesa Mónica Matilla es toda una veterana de los concursos de televisión; en estos últimos cinco años ha participado en varios programas, entre ellos la 'Ruleta de la Suerte', 'Boom' y 'Reacción en Cadena', y ahora lo intenta con 'Pasapalabra'. Sin embargo, su experiencia no le ha evitado sentir nervios al enfrentarse a los roscos: «Es un programa muy difícil, a mí me llamaron por quedar entre las cinco primeras en la aplicación y me hicieron un casting telefónico, pero de todas formas quise hacerlo en persona para estar preparada si llega el día y voy a la tele«. «Durante la prueba tuve muchos nervios, me dolía la cabeza e incluso me temblaron las manos, pero finalmente me salió bien, fue fácil», relata Mónica, licenciada en magisterio pero que ahora ejerce de policía y que se ha desplazado hasta Valencia exclusivamente para el casting. Ve el programa todos los días. Para prepararse estudia los roscos antiguos y se fija en lo que estudiaron concursantes anteriores que lograron triunfar. Para ella los programas televisivos son una afición y dice que «no es por dinero porque al final no sabes si vas a ganar algo; nada está garantizado».

Licenciado en filología inglesa y cursando un máster de traducción en la Universitat de València, el murciano Miguel Ros casi consigue llevarse 20.000 euros en el programa 'El Cazador' y ahora quiere probar suerte con 'Pasapalabra'. «Soy fan de este tipo de concursos por mis padres, que siempre estaban viéndolos, pero tampoco me lo tomo muy en serio, si sale bien, mejor, y si no, pues otra vez será».

El casting del programa de Antena 3 en la capital del Turia ha reunido a valencianos y personas de otros lugares del país que, empujados por su afición, esperan poder participar en el concurso. Ahora queda por ver si son capaces de superar la primera prueba escrita y pasar a la siguiente, una prueba frente a cámara en la que tendrán que intentar completar un rosco y ponerse en la piel de concursantes como Manu y Rosa, que se juegan su continuidad en el programa todos los días.