Supercars España llega a Cheste

L. Bermejo Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:40

El Supercars España entra en el momento decisivo de la temporada. Este fin de semana, el Circuito Ricardo Tormo acoge la tercera cita del campeonato y promete ser escenario de carreras intensas, con la presión añadida de saber que justo después todo se decidirá en Jerez de la Frontera. Con títulos aún abiertos y márgenes cortos entre los protagonistas, la ronda tras las vacaciones puede resultar decisiva. En la recta final de la temporada para la competición española, llegan las horas de las decisiones siendo la cita en el trazado valenciano, que tendrá la capacidad máxima de su parrilla con 45 coches, el primer gran momento de definición.

En GT4 Pro, Roberto Faria y Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4 de Racar Motorsport) se presentan como líderes con 86 puntos, gracias a la victoria lograda en Jarama y a la consistencia demostrada a lo largo del año. Pero Francisco Mora y Francisco Abreu (Toyota GR Supra GT4 EVO2 de Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal), vencedores en Portimão, les siguen a solo 17 puntos y no esconden la ambición de dar la vuelta a la tabla. Tomás Guedes y José Carlos Pires (Toyota GR Supra GT4 EVO2 de Speedy Motorsport) completan el trío de cabeza con 61 puntos, manteniéndose firmes en la lucha.

Sin embargo, tras los excelentes resultados en Jarama, también Nerea Martí y José de los Milagros, con un BMW M4 GT4 EVO, en la cuarta posición con 50 puntos, se perfilan ahora como serios candidatos al título. La dupla de BMW Motorsport España mostró velocidad y solidez, y en Valencia, con la joven piloto corriendo en casa ante su público, puede tener una palabra decisiva en la lucha por el campeonato.

En GT4 Pro-Bronze, el equilibrio es absoluto. Guillermo Aso y Filip Vava (Mercedes AMG GT4 de NM Racing Team) lideran con 87 puntos y dos victorias en el bolsillo, pero justo detrás están Nuno Afonso y Alexandre Areia (Toyota GR Supra GT4 EVO2 de Gianfranco Motorsport), con 80, después de un triunfo y múltiples presencias en el podio. Orlando Batina (Toyota GR Supra GT4 EVO2 de Batina Racing), que también ya saboreó la victoria, se mantiene muy cerca con 77 puntos. Tres formaciones separadas por apenas diez puntos se traducen en incertidumbre y drama asegurado.

La GT4 Bronze muestra un guion igualmente vibrante. Ricardo Costa (Mercedes-AMG GT4 de NM Racing Team) lidera con 90 puntos, tras dominar en Jarama, pero Vasco Oliveira y Francisco Carvalho (Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO preparado por Racar Motorsport), a solo 9, no le pierden la pista, sostenidos en la victoria conquistada en Portimão. Cada carrera ha revelado protagonistas distintos y Valencia puede traer un nuevo giro de guion.

En GT4 Am, Smörg y Javier Macías (BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport) asumen el protagonismo con 95 puntos, fruto de un rendimiento arrollador que incluyó victorias en las dos carreras de Jarama. António Lopes y Filipe Videira (Aston Martin Vantage AMR GT4 de Racar Motorsport) son segundos con 74 y esperan la oportunidad de sorprender, mientras que Rúben Vaquinhas y Pedro Bastos Rezende (Toyota GR Supra GT4 EVO2 de Gianfranco Motorsport), vencedores de las dos carreras inaugurales en el Algarve, siguen en la lucha con 53 puntos.

También la GTX ha sido fértil en emociones fuertes. Alba Vázquez y Alfonso Colombina (McLaren 570S GT4 de McLaren Barcelona - SMC Motorsport) lideran con 73 puntos, tras imponerse en la primera carrera en Portimão. Pero la pareja Ángel Santos y Alejandro Iribas (Ligier JS2R de Chefo Sport by Petrogold) acaparó la atención en Jarama con dos victorias, subiendo a 63 puntos y dejando todo abierto. Muy cerca, con 61 puntos, están Gracie Mitchell y Luca Staccini (Ginetta G55 de Tockwith Motorsports), con dos segundos puestos, preparados para aprovechar cualquier error.

En Cup, Rui Miritta (Porsche 911 Cup de Monteiros Competições) ha sido la gran figura de la temporada, venciendo en tres carreras —dos en Portimão y una en Jarama— y acumulando 101 puntos. Marcus Fothergill (Porsche 911 Cup de Tockwith Motorsports) es el único que logró detenerle, al vencer en Jarama, y ocupa el segundo lugar con 84 puntos, contando de nuevo con Dave Benett como compañero de equipo. Ángel Lanchares y Ramiro García-Pumarino (Porsche 911 Cup de Lan GP Racing) siguen en la persecución de los hombres de cabeza, llegando a Valencia listos para atacar el podio de la clasificación.

Con victorias repartidas y diferencias cortas, Valencia promete ser un verdadero punto de ebullición en el Supercars España. El público tendrá por delante un fin de semana de carreras en el que cada momento puede alterar el rumbo del campeonato, todo ello con cuarenta y cinco coches en pista. En el Circuito Ricardo Tormo están programadas dos carreras para este domingo: la primera a las 11:05 y la segunda a las 16:05, ambas con una duración de 50 minutos. Todas las pruebas se retransmitirán en directo por DAZN España y DAZN Portugal, así como en las redes sociales oficiales de la competición (en español). La emoción se compartirá además más allá de las fronteras, con retransmisión en inglés a través de YouTube de Alpha Live, en alemán por Motorsport Television Deutschland y en italiano mediante Parc Férme TV.