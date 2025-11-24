Skoda Kamiq: Los SUV gasolina siguen muy vivos

Nacho Martín-Loeches Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

Todavía quedan marcas que apuestan por la gasolina en muchos de sus modelos, y eso siempre nos va a parecer bien, sobre todo si las tarifas y su equipamiento acompañan. En Skoda, el Kamiq es uno de ellos, un SUV urbano que nos ha encantado por su practicidad, comodidad y bonito diseño, así que, toca conocerlo.

Este modelo se actualizó en 2024 respecto a su versión de 2019, y fue todo un acierto. Estos cambios comenzaron desde el diseño exterior donde encontramos una delantera con una parrilla más amplia y unos paragolpes diferentes que incluyen nuevas tomas de aire.

Sus faros led alargados tienen un estilo bastante deportivo, así como sus llantas de 18 pulgadas de las versiones más equipadas, aunque también se pueden seleccionar opciones de 16 o 17 pulgadas. Por detrás, el diseño general del portón y el paragolpes le dan un toque robusto que combina a la perfección con el pequeño alerón y las ópticas, que incluso se dejan ver un poco por los laterales del vehículo. Además, cabe destacar que hay hasta nueve colores disponibles para la carrocería.

En el interior encontramos muchas de sus zonas fabricadas con materiales reciclados y fibras vegetales. Su cuadro de mandos digital puede ser de ocho o 10,25 pulgadas y su pantalla central alcanza las 8,25 o 9,2 pulgadas según la opción escogida y son compatibles de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Pero, junto a todo esto, no se pierden los controles manuales para el sistema de climatización, algo que siempre nos va a seguir gustando.

Ampliar Doble pantalla, pero también controles manuales para el sistema de climatización.

Otro de los puntos fuertes de su interior es el espacio y el confort. De hecho, su amplitud en las plazas traseras es muy bueno si lo comparamos con rivales que cuentan con unas medidas similares, recordemos que este Skoda Kamiq cuenta con 4,24 metros de longitud, 1,79 de anchura y 1,53 de altura. Junto a todo esto, su maletero tampoco se queda corto con 400 litros de volumen.

Motores gasolina de calidad

En la gama del Skoda Kamiq todos los motores son gasolina, sin ningún tipo de híbridación. La oferta comienza con un tricilíndrico 1.0 de 95 CV, una potencia suficiente si nuestros desplazamientos son mayoritariamente urbanos. Si buscamos algo más de potencia porque vamos a hacer más kilómetros por carretera y necesitamos algo más de fuerza, con ese mismo bloque se ofrece también una potencia de 115 CV, aunque la opción más llamativa es la de 150 CV con un motor 1.5 de cuatro cilindros.

Ampliar Líneas muy marcadas en la trasera, musculoso paragolpes y pequeño alerón.

En todas las opciones los consumos medios rondan los cinco litros y medio, y tenemos opciones tanto con cambio manual como con cambio automático. La variante de 95 CV siempre va asociada a un manual de cinco velocidades, mientras que el Kamiq de 115 CV se puede configurar con una transmisión manual de seis marchas o una automática de siete. Este mismo cambio automático DSG es el exclusivo de la opción más potente de la gama.

Desde 19.500 euros

Una de las razones por las que el Kamiq es uno de los SUV más atractivos es su tarifa. Para el modelo de 95 CV de salida, el precio con descuentos de la marca y la financiación parte de 19.500 euros o 120 euros al mes con 36 cuotas, una entrada de 4.263 euros y una cuota final de 17.361 euros. En modelos más equipados y de mayor potencia los precios pueden llegar a rondar los 30.000 euros, algo razonable dentro de lo que estamos viendo con la dinámica del mercado actual, y más con toda la tecnología y ayudas a la conducción que ofrece este Skoda.