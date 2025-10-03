Peatones, ciclistas y usuarios de patinetes: infracciones que te pueden costar caras

N. S. Viernes, 3 de octubre 2025, 09:00 | Actualizado 09:12h. Comenta Compartir

Aunque muchos lo desconozcan, no solo los conductores pueden ser sancionados. Los peatones, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos también deben respetar unas reglas, y su incumplimiento puede acarrear multas económicas importantes.

Por ejemplo, y en primer lugar, el peatón es la figura más vulnerable en el tráfico, pero eso no lo exime de responsabilidad. Cruzar con el semáforo en rojo o fuera del paso habilitado: la multa puede alcanzar los 100 euros. Además, estas conductas no solo ponen en riesgo la vida del propio peatón, sino que pueden provocar un accidente grave, desde un atropello hasta un choque entre vehículos que intenten esquivarlo de manera brusca. Transitar por vías prohibidas (autovías o autopistas): sanción de hasta 200 euros. Y negarse a someterse a una prueba de alcoholemia tras un accidente: la sanción asciende a 1.000 euros.

Por su parte, circular en bicicleta exige cumplir con las mismas normas de tráfico que los vehículos a motor. Algunas de las infracciones más comunes son saltarse un semáforo en rojo o un stop: la sanción ronda los 200 euros. No llevar casco cuando es obligatorio (menores de 16 en ciudad y todos en vías interurbanas): multas de 200 euros. Circular de noche sin luces ni elementos reflectantes: sanción de 200 euros. E ir con auriculares o utilizando el móvil: multas de hasta 200 euros.

Por último, los patinetes eléctricos (Vehículos de Movilidad Personal) están sujetos a regulación específica. Circular por aceras o zonas peatonales: multa de 200 euros. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: entre 500 y 1.000 euros, según la tasa detectada. Usar el móvil o llevar auriculares mientras se conduce: sanciones de 200 euros. No contar con iluminación adecuada o elementos reflectantes en horario nocturno: 200 euros. Y no llevar casco cuando lo exigen las ordenanzas municipales: 200 euros.

