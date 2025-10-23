Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alexandre Malval, de 55 años y graduado por el Royal College of Art de Londres F. P.

Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño

Patxi Fernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Renault Group ha anunciado hoy el nombramiento de Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño de la marca Renault. Asumirá su cargo a partir del 2 de enero y reportará directamente a Laurens van den Acker, Chief Design Officer y miembro del Leadership Team de Renault Group. Malval también se incorporará al comité de dirección de la marca Renault.

Alexandre Malval, de 55 años y graduado por el Royal College of Art de Londres, cuenta con una extensa trayectoria internacional en la industria automovilística.

Comenzó su carrera en Renault en 1994, explorando conceptos como diseñador exterior en el departamento de diseño avanzado.

Posteriormente, trabajó en el centro de diseño europeo de Grupo Volkswagen en Barcelona (1996), desarrollando proyectos para Audi y Volkswagen. En 2001, se unió a Citroën y, más tarde, a Peugeot, asumiendo la dirección de diseño de Citroën en 2012.

Desde 2018, Malval se desempeñaba como CEO y director de diseño del centro 'Mercedes-Benz International Design Center Europe' en Sophia Antipolis, un estudio dedicado al diseño avanzado y a la concepción de vehículos de serie de Mercedes-Benz, Maybach, Smart y AMG.

Laurens van den Acker expresó su satisfacción, señalando que la experiencia de Malval en grandes grupos, su visión internacional y su capacidad para crear marcas guiadas por el diseño serán «activos clave para llevar a Renault al siguiente nivel».

Por su parte, Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault, afirmó que la llegada de Malval marca una nueva etapa en la ambición de diseñar «coches para vivir que expresen plenamente la visión estratégica de Renault, entre emoción, innovación y una experiencia cliente inédita».

Cambolive ve su experiencia internacional y sentido de la innovación como «palancas determinantes para impulsar el desarrollo de Renault en Europa y en el escenario mundial».

