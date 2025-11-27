Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Se espera que se implanten a finales de este año o a principios de 2026 F. P.

Las nuevas multas que prepara la DGT

Juan Roig Valor

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:40

Comenta

La Dirección General de Tráfico ha decidido presentar algunas medidas nuevas, que pueden resultar en multas -algunas de ellas de cárcel, si se procesan por la vía penal-, según aseguran, para reducir la siniestralidad de las carreteras españolas. De momento, no se han implementado, pero se espera que lo hagan a finales de este año o a principios de 2026.

La más restrictiva de todas es una tasa de alcoholemia más severa, que se encuentra en trámite parlamentario. Desde su aprobación, el límite de alcohol en litro de aire expirado será de 0,1 mg -0,2 gramos por litro de sangre-. Si se encuentra entre 0,1 y ,025 mg, la sanción será leve, con 200 euros y 2 puntos de carné; si está entre 0,26 y 0,5, la multa será de 500 euros y 4 puntos -en conductores nóveles, esto se aplicará en cuanto se den más de 0,0-, mientras que si se superan los 0,51 mg, el importe asciende a 1.000 euros y 6 puntos.

Además, se impondrán restricciones de adelantamientos peligrosos, como hacerlo en carreteras con nieve o hielo, o rebasar las líneas continuas rojas. Ignorar esto supondrá en multas de 200 y 400 euros, con la pérdida de cuatro puntos del carné.

Los motoristas, uno de los colectivos más vulnerables en caso de accidente, estarán obligados a llevar un casco integral o modular en vías interurbanas. No hacerlo resultará en una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné.

Además, las motos podrán circular por el arcén derecho en caso de retenciones, siempre que lo hagan a una velocidad inferior a 30 km/h y respeten a otros usuarios prioritarios, como bicicletas o servicios de emergencia. No hacerlo -o usar el arcén hasta que entre en vigor- supone una multa de 200 euros.

Con respecto a los servicios de emergencia, también se establecerá una nueva regulación: en caso de retenciones de tráfico en autovías y autopistas, los vehículos estarán obligados a crear un pasillo entre los carriles para facilitar el paso para Policía y vehículos de emergencias. No hacerlo supondrá una sanción de 200 euros.

Finalmente, las Zonas de Bajas Emisiones están previstas que sigan su expansión en ciudades de más de 50.000 habitantes.

Según RACE, «se trata de una normativa más estricta que penaliza todavía más las malas prácticas. El objetivo de la DGT y el Gobierno con estos cambios es reforzar la seguridad vial y reducir la siniestralidad».

