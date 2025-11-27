Las multas de Tráfico ingresaron más de 539,9 millones de euros al erario

Juan Roig Valor Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

El principal objetivo de la Dirección General de Tráfico es reducir la siniestralidad en las carreteras españolas. En 2024, el número de accidentes fatales fue de 101.996, lo que supuso un incremento del 1% en comparación con el año anterior, mientras que el número de víctimas mortales como consecuencia de estos se contrajo un 1%, hasta 1.785.

En los últimos años, parece que el Ministerio de Interior se ha topado con un techo de víctimas que, a pesar de sus intentos para endurecer las leyes de circulación, no parece reducirse.

Es por ello que han endurecido las sanciones a través de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que aprobaron en 2022 y una modificación del Reglamento General de Circulación, en 2025. Además, Tráfico ha anunciado que llegarán medidas aún más restrictivas a finales de este año o principios de 2026.

Las cifras consolidadas de sanciones y recaudación aparecen de cara al final del ejercicio, por lo que son los datos consolidados de 2024 los que han analizado Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Según el organismo, el año pasado se formularon 5.413.507 multas por parte de Interior, lo que supuso un incremento del 5,1% en comparación con 2023. En total, estas supusieron recaudar 539.985.552 euros, casi el doble que en 2016, cuando comienza el análisis de AEA.

El año pasado, la sanción más recurrente fue la del exceso de velocidad, registrada en radares fijos o móviles. En total, se produjeron 2,3 millones de denuncias por parte de los primeros y un millón de los segundos, con 3,4 millones en total, un incremento del 4,1%.

La segunda multa más recurrente se trata de no llevar la ITV en vigor -o suspensa-, con 599.202 multas, lo que supone un retroceso del 5,8%. En cualquier caso, la asociación que representa a los centros de inspección, AECA-ITV, señala que los casos de vehículos que no aprueban el examen a la primera van en aumento, siendo especialmente preocupantes los vehículos industriales de más de 3.500 kilos, para los cuales les resulta desfavorable a un 71%.

Las siguientes multas más habituales son conducir sin carné o hacerlo mirando el móvil, que suben, respectivamente, un 3,5 y un 8,8% hasta las 138.980 y las 101.023.

Finalmente, no usar el cinturón de seguridad -algo que no se explican desde Tráfico, que llevan más de tres décadas con campañas de concienciación- también supera las seis cifras, con 100.766 multas, un aumento del 0,1% con respecto a 2023.

En cambio, el lema 'Si bebes, no conduzcas' sí que ha surtido efecto, con una reducción del 5,8% en las multas emitidas para conductores bajo el estado de embriaguez. En total, se produjeron 75.527 sanciones de este tipo, una cifra que sigue siendo preocupante y que ha llevado a la DGT a la decisión de endurecer su tasa de alcoholemia para 2026. Aumentan, en contraposición y en una proporción similar, las denuncias por presencia de drogas en sangre, con 57.610 de ellas, un 5,5% más.

Por comunidades, Andalucía es la región en donde más multas se impusieron en 2024, con 1.425.521, lo que supuso un aumento del 12,9% y representando un 26,3% del total. Madrid ocupó la segunda posición, con un auge del 8,8% en comparación con el ejercicio anterior, hasta un total de 657.070 denuncias, un 12,1% del total. Según AEA, esto se debe a «la intensísima actividad del radar situado en el kilómetro 20,2 de la M-40, que formuló 74.873 de todas las registradas en la comunidad».

Madrid es el territorio en donde más multas se generan proporcionalmente, con 202 de ellas por cada kilómetro de calzada circulable. En esta región, los radares facturan una media de 4.565 euros a la hora -según datos de la asociación, en la primera mitad del año se ha producido una caída del 36,3% principalmente por el apagón-. La multa más frecuente en los radares de la capital está en rebasar la velocidad de 70 km/h en los sensores de la M-30 -esta vía suma 95.127 denuncias- en tan solo 3 km/h y, de hecho, el 86,4% de los casos son infracciones mínimas, que son sancionadas con 100 euros.

Por otra parte, y para estrenar el carril Bus-VAO de la A-2, Madrid será la primera comunidad en usar un radar de alta ocupación. El dispositivo sirve para evitar el uso indebido de estas vías, que están reservadas para vehículos con dos ocupantes o más. Este, a diferencia del que lleva años operativo en la autovía A-6, no contará con una separación física entre los carriles y dicho radar comprobará el interior de los vehículos para ver si hay o no un ocupante en el asiento del copiloto. Capaces de procesar más de 1.000 vehículos por hora y alimentados por paneles fotovoltaicos, las sanciones que impondrán serán de 200 euros y su uso comenzará a partir del ejercicio 2026.

Multas en Navidad

Tráfico (DGT) reforzará en diciembre sus campañas de control para prevenir siniestros vinculados al consumo de alcohol y drogas durante las fiestas navideñas. En 2024, el 48,2% de los conductores fallecidos había consumido alguna de estas sustancias, según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El aumento de los desplazamientos -más de 20 millones previstos- incrementa también el riesgo de infracciones. El exceso de velocidad sigue siendo la más habitual y supone el 44% de las multas, con sanciones de entre 100 y 600 euros y la posible pérdida de hasta seis puntos. El aparcamiento indebido, muy frecuente en zonas comerciales y mercados navideños, conlleva multas de 80 a 200 euros.

Durante las fiestas de 2024 murieron 51 personas en accidentes de tráfico. Aunque descendieron los siniestros en vías convencionales, aumentaron los atropellos y los accidentes con furgonetas. La campaña de este año, similar a la de 2024, recuerda el lema: 'Conduce siempre como si llevaras el plato principal de la comida de Navidad'.