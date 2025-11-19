La ITV se prepara para la nueva normativa europea y los vehículos de movilidad personal VMP

Se debate la necesidad de que los patinetes eléctricos superen las pruebas de la ITV

Patxi Fernández Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha inaugurado este miércoles en Madrid el Congreso Sectorial de ITV 2025, un encuentro de dos días bajo el lema «La movilidad del futuro pasa por la ITV».

El evento reúne a cerca de 300 personas, incluyendo a los principales representantes del sector y a miembros de la Administración Estatal, Autonómica y Local, del Congreso de los Diputados, la Fiscalía del Estado, la DGT y la Policía Local.

Durante la apertura, AECA-ITV ha puesto el foco en el principal desafío del sector: la necesidad de un acceso estandarizado a la información electrónica de los vehículos para poder inspeccionar adecuadamente los sistemas avanzados de seguridad activa (ADAS) y pasiva (ARAS), así como las tecnologías medioambientales de última generación.

La organización subraya que la disponibilidad de datos fiables y homogéneos es esencial para verificar su correcto funcionamiento en la ITV y mantener la eficacia de estos sistemas durante toda la vida útil del vehículo.

Ampliar Congreso sectorial de ITV 2025

El sector ha recordado que la futura normativa europea prevé que las ITV incorporen herramientas de diagnóstico electrónico (OBD) y acceso remoto para garantizar la comprobación funcional de todos estos sistemas mediante conectividad y datos estandarizados. En este contexto, se considera fundamental el desarrollo de una plataforma común europea y una estructura de datos unificada, que permita un acceso seguro, estandarizado y no discriminatorio.

Retos del sector

El subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Turismo, José Manuel Prieto, a cargo de la apertura, destacó que la ITV no es una tasa, sino una acción que salva vidas y contribuye al medio ambiente.

Por su parte, el presidente de AECA-ITV, Jesús García Gil, resaltó la importancia del encuentro para poner en valor el trabajo que día a día realizan las estaciones de ITV para mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. García Gil también identificó el principal reto del sector: reducir la elevada ratio de incumplimiento, señalando que Hoy en día 3 de cada 10 vehículos que tendrían que pasar la ITV, no lo han hecho.

La actualización regulatoria de la ITV a nivel europeo también ha sido un tema central. Eduard Fernández, director ejecutivo del Comité Internacional de ITV (CITA), expuso las principales novedades. La propuesta del sector incluye hacer la ITV obligatoria para todos los tipos de vehículos, incluidos los de categoría L (motocicletas, ciclomotores y cuadriciclos), y incrementar las frecuencias de inspección en vehículos de categorías M y N (turismos, furgonetas, autobuses y camiones) en función de su uso y kilometraje.

Otro punto de debate ha sido la necesidad de una regulación nacional sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La propuesta de AECA-ITV del Control Visual e Inspección del Vehículo de Movilidad Personal (CONVIVE) busca que los patinetes eléctricos puedan convivir de forma segura. Representantes de diversas entidades y municipios han insistido en la urgencia de una normativa nacional que defina la formación necesaria, las características técnicas, el registro y el control técnico durante la vida útil de los VMP. Se ha destacado el ejemplo de Valladolid, la primera ciudad en firmar un convenio de colaboración para someter a los patinetes a una ITV.

La primera jornada del Congreso ha concluido con las propuestas de los fabricantes de equipos de medidas para los posibles nuevos procedimientos de inspección técnica de vehículos.