Crean en León una escultura de bisonte europeo de 750 kg con neumáticos reciclados

La escultura se erige como un símbolo de la «segunda vida útil» de los materiales

En el corazón del Museo de la Fauna Salvaje de León, un nuevo habitante de gran tamaño ha captado todas las miradas: un imponente bisonte europeo de 750 kilos, cuyo origen es tan fascinante como su aspecto.

Esta escultura, que reproduce con asombroso detalle al mayor mamífero terrestre del continente, no está hecha de piedra o bronce, sino de caucho 100% reciclado de 125 neumáticos fuera de uso.

La obra, creada por la empresa leonesa Neusus, demuestra que el arte y la sostenibilidad pueden ir de la mano, transformando un residuo complejo en una pieza monumental.

La figura del bisonte no es solo una obra de arte, sino una poderosa lección de economía circular. Cada neumático reutilizado para su creación evita la emisión de 32,85 kg de CO2 y ahorra 10,5 litros de petróleo.

En total, la escultura ha logrado evitar la liberación de 4.106 kg de CO2 y ha conservado más de 1.300 litros de petróleo. Este bisonte de caucho no solo rinde homenaje a una especie que estuvo al borde de la extinción, sino que también se erige como un símbolo de la «segunda vida útil» de los materiales y del potencial ilimitado del reciclaje creativo.

La empresa Neusus, especializada en mobiliario urbano y esculturas con materiales reciclados, ha convertido su trabajo en una forma de activismo ambiental. Desde figuras de osos y cocodrilos hasta tigres, su catálogo busca decorar espacios públicos mientras promueve una cultura de respeto por el medio ambiente.

Según TNU (Tratamiento Neumáticos Usados), iniciativas como esta son un ejemplo de la valorización material de los residuos. La escultura, más allá de su valor estético, tiene una fuerte misión educativa.

Al estar ubicada en un museo, inspira a visitantes de todas las edades, demostrando que el reciclaje no tiene por qué ser un proceso invisible y técnico, sino que puede ser una fuerza visible e inspiradora para el cambio cultural que promueve la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El bisonte de caucho de León es, sin duda, la prueba de que un residuo puede convertirse en un recurso con un gran valor ambiental, estético y simbólico.