BMW apuesta por el tenis y refuerza su compromiso con Carlos Alcaraz tras su victoria en el US Open

Canal Motor Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

El tenista español Carlos Alcaraz, uno de los nombres más brillantes del deporte mundial, ha reforzado su vínculo con la marca BMW, extendiendo su colaboración a largo plazo. La noticia llega poco después de que Alcaraz, a sus 22 años, recuperara el puesto de número 1 del mundo al conquistar su sexto título de Grand Slam en el US Open.

El tenis es un pilar fundamental del compromiso deportivo internacional de la marca BMW desde hace casi 40 años. Parte de este compromiso es la colaboración con Carlos Alcaraz, tenista profesional y número 1 del mundo cuya colaboración con la marca comenzó en 2022 y ahora, se extiende en el largo plazo.

«El tenis desempeña un papel fundamental en nuestra cartera de patrocinios», afirma Uwe Dreher, vicepresidente de marketing de BMW Europa.

«Estamos encantados de continuar nuestro viaje con Carlos Alcaraz. Su pasión por el deporte y su búsqueda de la excelencia están en consonancia con los valores de nuestra marca. Juntos crearemos momentos inolvidables que celebrarán el deporte del tenis y reforzarán el vínculo con nuestros clientes».

A principios de septiembre, Carlos Alcaraz ganó el US Open, recuperando así su número 1 mundial, que consiguió por primera vez en 2022 como el tenista más joven de la historia. El seis veces campeón de Grand Slam, que a sus 22 años ya es una de las personalidades definitorias del ATP Tour, afirma: «Estoy encantado de seguir formando parte de la familia BMW, cuyos valores siempre han resonado profundamente con los míos. Estoy agradecido a BMW por el apoyo que recibí incluso antes de ganar mi primer Grand Slam y espero que podamos disfrutar de muchos más éxitos juntos».

La relación con el deportista comenzó en un momento temprano de su carrera deportiva. En 2022, con tan sólo 19 años, Carlos Alcaraz no sólo representaba a España en el terreno deportivo, sino que además de ser número 1 en el tenis mundial, Carlos representa a una generación de jóvenes que ponen dedicación, esfuerzo, humildad y confianza para conseguir sus logros. Así lo ha demostrado en varias ocasiones como en la que fue embajador de una conversación inspiradora ante los medios de comunicación no como deportista sino como referente para los jóvenes de la compañía, compartiendo su experiencia de disciplina, trabajo bajo presión y de superación en los momentos difíciles.

Otro ejemplo de su implicación es su visita a la promoción 2025 de 'Generación Arte', donde BMW Group España apadrina al talento joven de la Fundación Princesa de Girona.

La implicación de BMW en el tenis se remonta a 1987, cuando la empresa colaboró por primera vez con el BMW Open en su ciudad natal, Múnich (Alemania). Este año, el 38º año de esta colaboración, el histórico torneo tuvo su estreno como evento ATP 500. BMW también colabora con los torneos ATP Masters 1000 de Indian Wells (EE.UU.) y Roma (ITA), así como con el ATP 500 indoor de Viena (AUT).