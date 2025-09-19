Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
Museo Tecnológico de Sinsheim F. P.

Más de 180 camiones clásicos invaden Sinsheim en un evento histórico

Canal Motor

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:11

El Museo Tecnológico de Sinsheim, en colaboración con la Asociación de Veteranos de Camiones del Sur de Alemania, será el escenario de un evento histórico: el Encuentro de Vehículos Comerciales Históricos del Sur de Alemania.

Durante el fin de semana del 20 al 21 de septiembre de 2025, más de 180 camiones y autobuses restaurados, que abarcan desde los años 20 hasta la década de los 80, se darán cita para mostrar la riqueza de la historia del transporte.

Mercedes-Benz Trucks, como anfitrión destacado, presentará una selección de 14 vehículos de su colección clásica y dos de sus modelos más modernos, el eActros 600 totalmente eléctrico. El evento promete ser un punto de encuentro para aficionados, coleccionistas y familias que podrán experimentar de cerca la pasión por la tecnología y la tradición.

«Con la diversidad de vehículos comerciales históricos y actuales de Mercedes-Benz Trucks, lo invitamos a experimentar la historia, la tecnología y la pasión de cerca», afirmó Bernd Hufendiek, responsable de Mercedes-Benz Trucks Classic.

Esta cita en Sinsheim ofrecerá una oportunidad inigualable para los asistentes. Además de admirar la vasta exposición, los visitantes podrán realizar viajes en vehículos icónicos. Los amantes de la tradición tendrán la oportunidad de subirse a bordo de camiones y autobuses clásicos como el LP 323 o el O 3500. En un fascinante contraste, los asistentes también podrán experimentar la tecnología de vanguardia al viajar en el eActros 600, un camión de cero emisiones locales que demuestra el camino hacia el futuro del transporte de mercancías.

Camiones históricos de Mercedes Benz F. P.

El evento contará con un área especial para los aficionados conocida como la «Sala de camioneros», ubicada bajo el famoso submarino del museo, donde se ofrecerá asesoramiento sobre repuestos y restauración de vehículos clásicos.

Con entrada gratuita al área del evento, que se celebrará el sábado y el domingo, el encuentro promete ser una celebración de la ingeniería, la maestría artesanal y la dedicación que han impulsado la evolución de los vehículos comerciales a lo largo de las generaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  10. 10 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más de 180 camiones clásicos invaden Sinsheim en un evento histórico

Más de 180 camiones clásicos invaden Sinsheim en un evento histórico