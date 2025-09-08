Renault sigue apostando por los coches 'made in Spain'

En el acumulado del presente año, la marca francesa ha vendido en territorio nacional 28.000 vehículos fabricados en nuestro país, un 55 por ciento de sus ventas

Cinco de los siete modelos híbridos de Renault se producen en España y suponen casi la mitad de las ventas de la marca.

Lunes, 8 de septiembre 2025

En los siete primeros meses de 2025, más de la mitad de los vehículos de la marca Renault vendidos en España han sido fabricados en nuestro país. Concretamente, el 54,9 por ciento de las unidades comercializadas –un total de 27.996 vehículos– han salido de las líneas de producción de las factorías de Valladolid y Palencia.

Gran parte de este resultado se debe a que España es el polo de hibridación de Renault Group a nivel mundial, al producir cinco de los siete modelos híbridos que actualmente comercializa la marca francesa: Captur y Symbioz se producen en Valladolid, y los nuevos Austral, Espace y Rafale en Palencia.

Con 12.368 unidades matriculadas, el Captur es el vehículo de Renault producido en España más vendido en el país seguido de los Austral con 6.489, Symbioz –4.831–, Rafale –2.761– y Espace –1.541–, mientras que las seis unidades restantes se corresponden con stock de Mégane de cuarta generación.

Todos ellos están disponibles con motorizaciones 'full hybrid E-Tech'. Estos vehículos pueden circular en modo eléctrico hasta el 80 por ciento del tiempo en ciudad sin necesidad de enchufe, y con una reducción del consumo del 40 por ciento.

De hecho, el éxito de los vehículos Renault 'made in Spain' también pone en relieve la popularidad de esta tecnología híbrida de Renault, pues los vehículos híbridos representan el 44 por ciento de las ventas de turismos de la marca frente al 18 por ciento de la cuota de híbridos del mercado español. No en vano, Renault es la segunda marca que más vehículos híbridos vende en España.

Máxima innovación

Las plantas de Renault en España han experimentado una profunda transformación tecnológica en los últimos años. La incorporación de inteligencia artificial, digitalización avanzada y electrónica de última generación ha elevado los estándares de calidad y eficiencia, alineándose con los objetivos de descarbonización del grupo.

Por un lado, la factoría de Valladolid ha dado la bienvenida a la producción de vehículos del segmento C con el Symbioz, lo que ha supuesto reforzar los procesos de control de calidad, automatización y trazabilidad, integrando soluciones digitales que permiten una supervisión exhaustiva en tiempo real.

Por otro, la planta de Palencia produce tres modelos del segmento C y D: los Austral, Espace y Rafale. Estas adjudicaciones supusieron una ampliación de capacidades y una modernización de sus instalaciones, con la incorporación de tecnologías de última generación en robótica, conectividad y análisis predictivo. La fabricación del Rafale, el buque insignia de la marca, representa un salto cualitativo en la historia de la factoría, que se posiciona como centro de excelencia en la producción de vehículos híbridos de alta gama.

Además, ambas factorías han implementado medidas de eficiencia energética y reducción de emisiones, en línea con los compromisos medioambientales de Renault Group.

Con estos resultados la competitividad de Renault en el mercado español se ve reforzada: la fabricación local permite una mayor flexibilidad logística, una reducción de la huella de carbono asociada al transporte y una adaptación más ágil a las necesidades del mercado. Todo ello generando un impacto positivo en el tejido industrial y social del país.