Renault Rafale: Vacaciones eficientes

Disponible en versiones híbrida e híbrida enchufable, el Rafale muestra su cara más viajera y eficiente sin dejar de lado su faceta más prestacional

Con 4,71 metros y una configuración SUV coupé, el Rafale recurre a la tecnología híbrida con dos versiones de 200 y 300 CV.

El proceso de electrificación puesto en marcha por Renault ha supuesto mucho más que la incorporación de nuevas soluciones de propulsión. Ha sido un proyecto en el que también se ha apostado por extender el concepto SUV a lo largo de todo un catálogo en el que han desaparecido los monovolúmenes y casi lo han hecho los turismos tradicionales.

Y en lo más alto del mismo se sitúa el Rafale. Se trata de un todo camino de 4,71 metros de longitud a medio camino entre los denominados compactos y los SUV de gran tamaño, con un compromiso entre habitabilidad, confort, tecnología y eficiencia. Y precisamente en éste último punto es donde la firma francesa ha hecho especial hincapié al desarrollar dos variantes electrificadas híbrida e híbrida enchufable.

Tecnología E-Tech full hybrid

La primera de ellas recurre al motor E-Tech full hybrid de 200 CV está compuesto por un propulsor de gasolina con turbocompresor de 1.2 litros que produce 130 CV y dos motores eléctricos. El principal ofrece 70 CV y está alimentado por una batería de 2 kWh, mientras que el secundario de 25 CV se encarga de arrancar el motor de combustión y de gestionar los cambios de marcha sin necesidad de embrague.

Ampliar Mucha tecnología en el habitáculo con gran presencia de las dos pantallas y el cargador inalámbrico.

Este modelo arranca siempre en modo eléctrico y la recuperación de energía que recarga la batería se realiza durante la deceleración y el frenado, lo que le permite alcanzar hasta un 80 por ciento de tiempo de conducción eléctrica en ciudad y un 40 por ciento de ahorro de combustible en comparación con un motor de combustión equivalente. El consumo anunciado por la marca es de 4,7 litros cada 100 km.

Prestaciones 4x4

El Rafale E-Tech 4x4 300 CV marca un nuevo techo en la gama electrificada de la marca francesa. La base mecánica del nuevo Rafale 300 CV conserva el bloque delantero E-Tech full hybrid, pero añade un motor eléctrico adicional en el eje trasero, lo que le permite contar con tracción total y alcanzar una potencia conjunta de 300 CV. Este planteamiento ha sido posible gracias a una plataforma modular que permite integrar una batería de 22 kWh bajo el piso sin afectar al espacio interior ni al reparto de pesos.

Ampliar Trasera musculosa, muy deportiva y de gran personalidad.

El resultado es un SUV electrificado que funciona como un eléctrico en el día a día, pero que puede afrontar trayectos largos con total solvencia gracias a su sistema híbrido. En modo eléctrico, ofrece una autonomía homologada de hasta 105 kilómetros, suficiente para cubrir la mayor parte de los desplazamientos urbanos y cotidianos sin consumir una gota de combustible.

Esta combinación de potencia y eficiencia se traduce también en versatilidad de uso: desde trayectos urbanos cien por cien eléctricos hasta largas escapadas de fin de semana. Con la batería cargada, el consumo homologado es de solo 0,5 litros, mientras que con la batería descargada se mantiene en unos ajustados 5,8 litros. Todo ello permite alcanzar una autonomía total de hasta 1.000 km con un solo repostaje.

El Renault Rafale E-Tech 4x4 300 no renuncia a las prestaciones. En modo sport, es capaz de acelerar de 80 a 120 km/h en solo cuatro segundos, una cifra destacada incluso entre los SUV del segmento superior. El sistema de doble motor garantiza una respuesta inmediata, con buena tracción en todo tipo de condiciones.

Esta versión E-Tech 4x4 no es simplemente una evolución del modelo híbrido de 200 CV, sino una reinterpretación completa orientada a ofrecer lo mejor de los dos mundos: eficiencia eléctrica en el día a día y autonomía ampliada con un comportamiento rutero equilibrado y eficaz.